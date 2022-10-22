В Мариуполе менее 8% домов получили газ: жителям приходится пользоваться дровами

Октябрь, 22 в 12:28

В Мариуполе российские оккупанты анонсировали подключение домов местных жителей к газоснабжению. Однако лишь менее 8% домов получили газ.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет. В сообщении говорится, что из более чем 45 тыс. частных домов только около 4 тыс. получили газ.

— Оккупанты в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное. Они анонсировали, что дома мариупольцев подключили к газоснабжению. Но из более чем 2,6 тыс. многоквартирных домов только 54 получили газ. Похожая ситуация и с домами частного сектора. Из более чем 45 тыс. домов только около 4 тыс. получили газ. То есть менее 8%. Но даже эти цифры оккупантов завышены, ведь им нужно показать хоть какой-то результат, — уверяют в горсовете.

В горсовете добавили, что менее 2% многоквартирных домов Мариуполя получили газ, а большинству жителей до сих пор приходится пользоваться дровами или подручными материалами.

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