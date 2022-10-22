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Факты / Происшествия

Враг пытается нас сломать: Зеленский показал последствия ракетного террора РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Враг пытается нас сломать: Зеленский показал последствия ракетного террора РФ
Фото: Факты ICTV

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия ракетного террора Российской Федерации. По его мнению, мир может и должен остановить постоянные атаки оккупантов.

– Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство из которых сбито. Спасибо всем службам ПВО за работу, всем энергетикам и службам, которые сейчас работают на местах попадания и восстанавливают нашу инфраструктуру. Вы – наши герои, – отметил глава государства.

Зеленский опубликовал снимок, на одном виден лишь один из примеров ракетных ударов российских оккупантов.

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– На фото только один из примеров того, как враг пытается нас сломать. Это подлые удары по критически важным объектам. Характерная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор, – убежден президент Украины.

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