Враг пытается нас сломать: Зеленский показал последствия ракетного террора РФ

Октябрь, 22 в 16:01

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия ракетного террора Российской Федерации. По его мнению, мир может и должен остановить постоянные атаки оккупантов.

– Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство из которых сбито. Спасибо всем службам ПВО за работу, всем энергетикам и службам, которые сейчас работают на местах попадания и восстанавливают нашу инфраструктуру. Вы – наши герои, – отметил глава государства.

Зеленский опубликовал снимок, на одном виден лишь один из примеров ракетных ударов российских оккупантов.

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