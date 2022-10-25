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Факты / Происшествия

Масштабный пожар в окрестностях Луганска: горит шахта, слышны взрывы

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Масштабный пожар в окрестностях Луганска: горит шахта, слышны взрывы

В окрестностях временно оккупированного Луганска горит одна из шахт. По информации местных Telegram-каналов, вспыхнул масштабный пожар.

По предварительным данным, загорелась шахта Луганская 1 в оккупированном поселке Юбилейное (с 2016 года называется Катериновка).

Местные жители пишут, что со стороны шахты слышны звуки взрывов.

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Поселок расположен в 2,5 км на запад от самого Луганска. Шахта, где вспыхнул пожар, не работает с 2014 года из-за российской оккупации.

Юбилейное на карте

Ранее израильский офицер рассказал, как Украина будет освобождать Донецк и Луганск. Он напомнил, что России не удалась тактика блицкрига (план ведения скоротечной войны – Ред.), о которой она первоначально заявляла.

Весь мир увидел, что РФ не способна на блицкриг, а вот Украина может это осуществить.

Фото: Инцидент Луганск

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