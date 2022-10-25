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Факты / Происшествия

На Херсонщине россияне обстреляли автомобиль: двое погибших, ранен 5-летний ребенок

Валентина Летяк, редактор ленты
Російські військові
Фото: Dreamstime

В Херсонской области на блокпосту возле Нечаева российские военные обстреляли гражданский автомобиль. Погибли два человека, также ранен пятилетний ребенок, сообщил мэр Олешек Евгений Рыщук.

— Вчера в Олешковской ТО нелюди расстреляли машину с жителями Олешек (не остановились по требованию оккупантов) — осколочные ранения. Двое погибших – один умер на месте, вторая – на операционном столе. Девочка 5 лет с ампутацией пальца кисти жива, – написал он соцсети.

По его словам, ребенок сейчас находится в больнице, но подробностей о его состоянии пока не знает.

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О самой стрельбе Рыщук узнал от местной жительницы, которая позвонила ему ночью и сообщила, что ее родственники попали под обстрел.

– Якобы на одном из российских блокпостов, в районе Нечаева, военные начали останавливать авто, а они не остановились. Пока известно о погибшем водителе — молодом парне. Он скончался на месте. Пассажирка скончалась в больнице, – рассказал он.

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По данным Генштаба, за последние дни подтверждено уничтожение пяти единиц вооружения и военной техники и до 110 военнослужащих оккупационных войск в Запорожской и Херсонской областях.

Источник: Суспільне
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