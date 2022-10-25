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Факты / Происшествия

Под Киевом слышна стрельба: вероятно, сбивают иранские дроны

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
збитий дрон-камікадзе

Очевидцы сообшают о звуках стрельбы в Киевской области, близко от столицы.  Возможно, сбивают иранские дроны Shahed-136, но официальногло подтверждления нет.

По данным СМИ, на севере Киевской области из стрелкового оружия пытаются сбить дроны-камикадзе.

Перед этим в телеграмм-каналы писали о якобы запусах беспилотников со стороны Беларуси.

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Также пишут, что дроны видели в районе Броваров и Боярки.

В настоящее время воздушная тревога продолжается. В Киевской области слышны взрывы, которые могут свидетельствовать о работе нашей ПВО.

Также это могут быть учения саперов, о которых власти предупреждали.

Фото: Виалій Кличко

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