Октябрь, 25 в 11:57

Очевидцы сообшают о звуках стрельбы в Киевской области, близко от столицы. Возможно, сбивают иранские дроны Shahed-136, но официальногло подтверждления нет.

По данным СМИ, на севере Киевской области из стрелкового оружия пытаются сбить дроны-камикадзе.

Перед этим в телеграмм-каналы писали о якобы запусах беспилотников со стороны Беларуси.

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Также пишут, что дроны видели в районе Броваров и Боярки.

В настоящее время воздушная тревога продолжается. В Киевской области слышны взрывы, которые могут свидетельствовать о работе нашей ПВО.

Также это могут быть учения саперов, о которых власти предупреждали.

Фото: Виалій Кличко