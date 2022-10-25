Под Киевом слышна стрельба: вероятно, сбивают иранские дроны
Требует проверки
Очевидцы сообшают о звуках стрельбы в Киевской области, близко от столицы. Возможно, сбивают иранские дроны Shahed-136, но официальногло подтверждления нет.
По данным СМИ, на севере Киевской области из стрелкового оружия пытаются сбить дроны-камикадзе.
Перед этим в телеграмм-каналы писали о якобы запусах беспилотников со стороны Беларуси.
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Также пишут, что дроны видели в районе Броваров и Боярки.
В настоящее время воздушная тревога продолжается. В Киевской области слышны взрывы, которые могут свидетельствовать о работе нашей ПВО.
Также это могут быть учения саперов, о которых власти предупреждали.
Фото: Виалій Кличко