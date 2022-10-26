Схватили за горло и начали душить: в Киеве у матери военнопленного украли 380 тыс. грн

Октябрь, 26 в 19:36

26 октября задержаны двое мужчин, которые душили и ограбили мать военнопленного.

Отмечается, что 25 октября в 13:50 в полицию поступило сообщение от женщины 1959 г.р. относительно нападения на нее в хостеле в Дарницком районе, где она работает администратором. Неизвестный мужчина схватил ее за горло и начал душить до потери женщиной сознания. У потерпевшей украли около 380 тыс. гривен, которые она хранила при себе.

– Как выяснилось, сын потерпевшей, пограничник, с 24.02.2022 находится в плену у российских оккупантов. В связи с этим женщина получала от государства социальные выплаты. Эти средства она планировала разместить на депозитном счете в банке, — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

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Правоохранители установили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины двух мужчин 1997 г.р. и 1975 г.р., которые проживали в этом же хостеле. Во время осмотра в ванной комнате были найдены и изъяты деньги потерпевшей.

Решается вопрос о сообщении подозрения задержанным и избрании им мер пресечения.

За совершенное мужчинам грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.