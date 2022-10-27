Отнес в огород и изнасиловал: на Киевщине приговор обидчику 8-летней девочки оставили без изменений

Октябрь, 27 в 16:51

Прокуратура Киевской области отстояла в апелляции приговор насильнику 8-летней девочки. Событие произошло в августе 2018 года на территории одного из сел Белоцерковского района. Тогда осужденный пришел домой к знакомой, где находились дети. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он схватил 8-летнюю девочку и отнес ее в огород, где изнасиловал. Все произошло на глазах ее 5-летнего брата.

Мужчина отрицал свою вину, но прокурор в суде первой инстанции полностью доказал его причастность. В ноябре 2021 года Белоцерковский городской районный суд вынес ему приговор – 15 лет лишения свободы. Его пыталась обжаловать сторона защиты в апелляционном порядке.

– В суде апелляционной инстанции прокурор привел убедительные доводы законности и обоснованности данного приговора, а также соответствия назначенного наказания тяжести совершенного преступления. Заслушав доводы сторон, Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры, оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты, а приговор первой инстанции без изменений, — говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры.

Источник: Прокуратура Киевской области