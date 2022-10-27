Снимал обнаженную на телефон: во Львовской области мужчина развращал 9-летнюю девочку

Октябрь, 27 в 17:31

Во Львовской области приговорили к 9 годам заключения 45-летнего уроженца Яворивского района за изготовление детской порнографии и развращение 9-летней девочки.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

— В течение января-февраля этого года осужденный находился в квартире своей знакомой во Львове. Время от времени он оставался один на один с девятилетней девочкой. Совершенно осознавая, что рядом малолетнее лицо, он фотографировал ее на мобильный телефон “в откровенно сексуальном поведении с обнажением”. Такие изображения – это детская порнография, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый систематически совершал в отношении девочки развратные действия и в то же время делал фото и видео на камеру.

Сейчас смотрят

Источник: Львовская областная прокуратура