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Факты / Происшествия

Почти 500 тыс. грн: директора компании под санкциями СНБО подозревают в завладении деньгами из госбюджета

Юля Захарченко, редактор ленты
Гроші
Фото: Depositphotos

В Харьковской области директор ООО, на которого СНБО наложил санкции, подозревается в завладении бюджетными деньгами во время строительства дороги.

По данным Харьковской областной прокуратуры, между госпредприятием и ООО в 2020 году был заключен договор о предоставлении услуг по ремонту дороги на сумму почти 45 млн грн.

Однако оказалось, что объемы и стоимость ремонтных работ не соответствуют указанным в документе. Директор внес недостоверные сведения, подписал акты и скрепил печатью, что стало “основанием” для перевода средств из госбюджета почти на полмиллиона грн.

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Следователи сообщили о подозрении директору ООО по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах, а также служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Гражданину грозит тюремное заключение до восьми лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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