Выбросила младенца в яму туалета: в Кривом Роге задержали горе-мать

Октябрь, 28 в 11:52

В Кривом Роге подозревают местную жительницу в убийстве своего новорожденного ребенка. Женщина после родов выбросила младенца в яму уличного туалета.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура. По данным следствия, ранее гражданка была лишена родительских прав в отношении пяти несовершеннолетних детей.

Следователи считают, что беременная женщина родила живого и здорового ребенка по месту жительства бывшего сожителя. После родов она выбросила младенца в яму уличного туалета. Вскоре соседи заметили тело мертвого ребенка и вызвали полицию.

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Женщину задержали правоохранители. Следователи сообщили о подозрении гражданке по факту умышленного убийства своего новорожденного ребенка после родов (ст. 117 УК Украины).

Подозреваемой хотят выбрать меру пресечения — удерживание под стражей. Ей грозит ограничение свободы до пяти лет или тюремное заключение на тот же срок. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства смерти новорожденного ребенка.