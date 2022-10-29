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Пограничники остановили продвижение разведки врага возле Северского Донца

Марта Бондаренко, редактор ленты
Пограничники остановили продвижение разведки врага возле Северского Донца
Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении пограничники остановили продвижение разведки российских оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Вчера днем ​​российские оккупанты пытались разведать происки к позиции наших военных с помощью беспилотника. По вражескому дрону бойцы Сил обороны открыли огонь и удачно его сбили.

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С наступлением темноты к наблюдательным постам наших пограничников вдоль Северского Донца с противоположного берега реки пытались подойти две вражеские группы наземной разведки.

Пограничники открыли огонь по противнику и остановили его. Дальнейших попыток доразведки враг в этом направлении не предпринимал.

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Ранее ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу Сватово — Кременная в Луганской области.

Источник: Госпогранслужба
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