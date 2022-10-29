Октябрь, 29 в 12:48

Российская армия снова обстреляла Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры.

Обновлено в 13:56. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в результате ракетной атаки разрушено промышленное здание, однако пострадавших нет.

— К счастью, после новой ракетной атаки врага все живы и невредимы. В результате попадания разрушено промышленное здание. Сегодняшнее событие в который раз напоминает: нужно постоянно оставаться бдительными и осторожными, — отметил он.

Обновлено в 12:48. Об очередной атаке российской армии в Запорожье сообщает Запорожская ОВА.

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– Внимание! После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Последствия террористической атаки уточняются. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях, вероятны повторные атаки, – призвал глава ОВА Александр Старух.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев отметил, что враг снова атакует Запорожье. По его словам, в городе зафиксированы прилеты.

Стоит отметить, что сигнал воздушной тревоги начался в Запорожской области, сегодня, 29 октября, в 12:11. Также остается угроза повторных атак.