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В Одессе горе-мать родила ребенка в катакомбах: двухдневного младенца спасли полицейские

Юля Захарченко, редактор ленты
В Одессе горе-мать родила ребенка в катакомбах: двухдневного младенца спасли полицейские
Фото: Depositphotos

В Одессе спасли младенца, которому было всего два дня от рождения. Мать, родившая мальчика прямо в катакомбах, злоупотребляет наркотическими препаратами.

Об этом рассказала начальник Службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова. По ее словам, полиция совершала пеший рейд, когда заметили малыша.

Фото: Юлия Никандрова

– Вместе с полицией спасли двухдневного с рождения мальчика. Полиция совершала пеший рейд. По предварительной информации, мать злоупотребляет наркотическими препаратами. Малыша родила прямо в катакомбах. Сейчас ребенок в безопасности. Какое счастье, что успели, — подчеркнула она.

Никандрова отметила, что сейчас жизни маленького мальчика ничего не угрожает, он находится в безопасности.

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