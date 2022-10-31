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Факты / Происшествия

В Киевской области есть вероятность повторных обстрелов – Кулеба

Валентина Летяк, редактор ленты
Система ППО
Фото: Dreamstime

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал жителей области оставаться в укрытиях, поскольку есть вероятность повторных обстрелов со стороны РФ.

Утром 31 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по нескольким областям Украины, в том числе и по Киевской.

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В одной из общин Киевщины зафиксированы прилеты, детали неизвестны.

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов также подтвердил угрозу повторных ракетных ударов.

Он сообщил, что в одном из районов Киевской области наша ПВО уже сбила вражеские ракеты, однако есть попадание в здания и пострадавшие.

– На месте работают спасатели и полиция. Фиксируем последствия вражеских обстрелов, – подчеркнул Небитов.

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