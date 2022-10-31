В Киевской области есть вероятность повторных обстрелов – Кулеба
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Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал жителей области оставаться в укрытиях, поскольку есть вероятность повторных обстрелов со стороны РФ.
Утром 31 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по нескольким областям Украины, в том числе и по Киевской.
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В одной из общин Киевщины зафиксированы прилеты, детали неизвестны.
Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов также подтвердил угрозу повторных ракетных ударов.
Он сообщил, что в одном из районов Киевской области наша ПВО уже сбила вражеские ракеты, однако есть попадание в здания и пострадавшие.
– На месте работают спасатели и полиция. Фиксируем последствия вражеских обстрелов, – подчеркнул Небитов.