Октябрь, 31 в 9:10

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал жителей области оставаться в укрытиях, поскольку есть вероятность повторных обстрелов со стороны РФ.

Утром 31 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по нескольким областям Украины, в том числе и по Киевской.

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В одной из общин Киевщины зафиксированы прилеты, детали неизвестны.

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов также подтвердил угрозу повторных ракетных ударов.

Он сообщил, что в одном из районов Киевской области наша ПВО уже сбила вражеские ракеты, однако есть попадание в здания и пострадавшие.