В Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва
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В Харькове раздались сильные взрывы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он призвал горожан и жителей области не выходить из укрытий, ведь оккупанты наносят по Украине массированные ракетные удары.
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Обновлено в 08:19
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два вражеских “прилета”. Оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры.