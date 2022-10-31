Октябрь, 31 в 8:15

В Харькове раздались сильные взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он призвал горожан и жителей области не выходить из укрытий, ведь оккупанты наносят по Украине массированные ракетные удары.

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Обновлено в 08:19

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два вражеских “прилета”. Оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры.