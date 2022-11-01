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Саудовская Аравия готовится к вероятной атаке Ирана — WSJ

Юля Захарченко, редактор ленты
Саудовская Аравия готовится к вероятной атаке Ирана — WSJ
Фото: Pexels

Саудовская Аравия узнала о возможных планах Ирана напасть на нее, поэтому страна готовится к возможному полномасштабному вторжению.

Королевство поделилось с Пентагоном разведывательными данными о планах Ирана атаковать Саудовскую Аравию. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на анонимных представителей Саудовской Аравии и США.

В сообщении говорится, что Саудовская Аравия, США и несколько других стран повысили уровень боевой готовности Вооруженных сил из-за предполагаемой атаки Ирана.

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Разведчики Саудовской Аравии считают, что Иран может также напасть на Ирак для отвлечения внимания от массовых протестов, которые проходят с сентября 2022 года.

В Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что готовы отреагировать, если Иран действительно совершит полномасштабное вторжение.

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Источник: The Wall Street Journal
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