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Факты / Происшествия

В Волновахе прогремел взрыв, есть попадания по комендатуре и технике оккупантов

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
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В Волновахе прогремел взрыв, есть попадания по комендатуре и технике оккупантов

Во временно оккупированном городе Волноваха Донецкой области прогремел взрыв.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на источники сообщил, что есть попадание в ресторанно-гостиничный комплекс Ахтамар, расположенный на трассе Донецк — Мариуполь.

По одним данным, там была комендатура оккупантов, по другим – расположение кадыровцев. Также сообщается, что в результате взрыва уничтожено до десяти единиц техники захватчиков.

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Напомним, на днях сообщалось, что в оккупированном Шахтерске Донецкой области горела нефтебаза российских захватчиков.

Тем временем самой горячей точкой на Донецком направлении фронта остается Бахмут. ВСУ укрепляют свои позиции в городе, однако оккупанты продолжают обстрелы.

Больше о том, что происходит на фронте, узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Типичный Донецк

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