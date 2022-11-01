В Волновахе прогремел взрыв, есть попадания по комендатуре и технике оккупантов
Во временно оккупированном городе Волноваха Донецкой области прогремел взрыв.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на источники сообщил, что есть попадание в ресторанно-гостиничный комплекс Ахтамар, расположенный на трассе Донецк — Мариуполь.
По одним данным, там была комендатура оккупантов, по другим – расположение кадыровцев. Также сообщается, что в результате взрыва уничтожено до десяти единиц техники захватчиков.
Напомним, на днях сообщалось, что в оккупированном Шахтерске Донецкой области горела нефтебаза российских захватчиков.
Тем временем самой горячей точкой на Донецком направлении фронта остается Бахмут. ВСУ укрепляют свои позиции в городе, однако оккупанты продолжают обстрелы.
Больше о том, что происходит на фронте, узнавайте из карты боевых действий в Украине.
Фото: Типичный Донецк