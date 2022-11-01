Ноябрь, 01 в 12:00

Во временно оккупированном городе Волноваха Донецкой области прогремел взрыв.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на источники сообщил, что есть попадание в ресторанно-гостиничный комплекс Ахтамар, расположенный на трассе Донецк — Мариуполь.

По одним данным, там была комендатура оккупантов, по другим – расположение кадыровцев. Также сообщается, что в результате взрыва уничтожено до десяти единиц техники захватчиков.

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Напомним, на днях сообщалось, что в оккупированном Шахтерске Донецкой области горела нефтебаза российских захватчиков.

Тем временем самой горячей точкой на Донецком направлении фронта остается Бахмут. ВСУ укрепляют свои позиции в городе, однако оккупанты продолжают обстрелы.

Больше о том, что происходит на фронте, узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Типичный Донецк