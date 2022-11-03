В Украине разоблачили организатора схемы продажи автомобилей, ввезенных для нужд ВСУ

Ноябрь, 03 в 15:43

Правоохранители разоблачили украинца, продававшего автомобили, ввезенные на территорию страны в виде гуманитарной помощи для нужд Вооруженных Сил Украины. Стоимость изъятых транспортных средств составляет более 1,6 млн грн.

По данным Офиса генерального прокурора, мужчина наладил противоправную схему, создав группу с объявлениями об ассортименте и продаже автомобилей в мессенджере Telegram и на сайте OLX.

Во время обысков помещений автосалона, которые гражданин Украины использовал для продажи, изъяли семь внедорожников. Следователи зафиксировали документацию, свидетельствующую о ввозе автомобилей на территорию Украины в виде гуманитарной помощи.

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Следователи сообщили украинцу о подозрении по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса). Сейчас продолжается досудебное расследование.