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Факты / Происшествия

Убийство на Хэллоуин: в Одессе двое мужчин забили знакомого до смерти

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Убийство на Хэллоуин: в Одессе двое мужчин забили знакомого до смерти
Фото: Нацполиция

В Одессе на Хэллоуин двое мужчин убили знакомого. Происшествие случилось поздно вечером 31 октября в помещении потерпевшего, который принимал у себя гостей.

— Из-за недоразумения после употребления алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, во время которого подельники до смерти забили хозяина и скрылись. Тело погибшего на следующий день обнаружила его родственница и сообщила об этом в полицию, — говорится в сообщении Нацполиции.

Убийство на Хэллоуин: в Одессе двое мужчин забили знакомого до смерти / 2 фотографии

Мужчин задержали полицейские. Ими оказались двое 28-летних одесситов. Как выяснилось, один из задержанных ранее уже отбывал наказание за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, грабеж и незаконное завладение транспортным средством.

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Источник: Нацполиция
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