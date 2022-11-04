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В Харькове задержали предательницу, собиравшую “налоги” с украинцев для россиян

Юля Захарченко, редактор ленты
В Харькове задержали предательницу, собиравшую “налоги” с украинцев для россиян
Фото: ГБР

В Харькове задержали еще одну предательницу, которая в Купянске собирала деньги для оккупантов. После захвата города женщина отправилась договариваться о сотрудничестве с российскими оккупантами.

По данным Государственного бюро расследований, работница Купянской государственной налоговой инспекции рассказала российским военным о своем месте работы, обещая предоставить информацию о местных налогоплательщиках. За это женщину взяли в оккупационную администрацию.

Она помогала оккупантам вести документооборот, а также собирать “дань” с украинцев под видом “налогов”. После освобождения Купянска женщина сбежала в Харьков, отметили в ГБР.

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Следователи узнали, где прячется бывшая работница Купянской государственной налоговой инспекции. Женщину задержали и сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Теперь гражданке грозит пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Источник: ГБР
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