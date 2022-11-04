Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Тернополе раздались мощные взрывы: предварительно, работает ПВО

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Тернополе раздались мощные взрывы: предварительно, работает ПВО
Фото: Генштаб ВСУ

В Тернополе прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. По предварительной информации, успешно отработали силы противовоздушной обороны.

По состоянию на 16:42 воздушная тревога продолжается в Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Сейчас смотрят
Читайте
У ГУР нет подтверждений о поступлении в РФ иранских ракет – Юсов

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка