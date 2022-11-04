Ноябрь, 04 в 16:42

В Тернополе прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. По предварительной информации, успешно отработали силы противовоздушной обороны.

По состоянию на 16:42 воздушная тревога продолжается в Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.