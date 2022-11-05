В Закарпатье отец-иностранец украл ребенка у матери и пытался вывезти его за границу
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К пограничникам обратилась женщина с сообщением о похищении ее двухлетнего ребенка.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Выяснилось, что гражданин Ирака хотел вывезти малыша за границу без разрешения матери. Для этого он последовал поездом в Венгрию.
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– Мужчина прибыл с ребенком в железнодорожный пункт пропуска Чоп (Дружба). Он планировал уехать поездом в Венгрию. При изучении документов было установлено, что мужчина действительно вывозит девочку без разрешения матери, — говорится в сообщении.
Правоохранители были заранее проинформированы и нашли мужчину, передав его Нацполиции.
К слову, жителя Днепра подозревают в убийстве 13-летнего парня, с семьей которого у него был конфликт.