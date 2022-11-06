Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Запорожской области слышны мощные взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Подтверждено
В Запорожской области слышны мощные взрывы
Фото: Depositphotos

Сегодня, 6 ноября, в Запорожской области во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы.

В соцсетях сообщают, что есть вражеские “прилеты” по Вольнянску в Запорожском районе.

Обновлено в 13:40

Сейчас смотрят

Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, российский враг выпустил две ракеты, вероятно Х-31, по одному из населенных пунктов Вольнянской общины.

Гражданская инфраструктура не пострадала, люди – цели.

Ранее сообщалось, что ночью 6 ноября в Запорожье прогремели взрывы. В результате ракетного удара разрушено двухэтажное здание предприятия. Предварительно, один человек погиб.

Фото: Александр Старух

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка