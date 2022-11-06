В Запорожской области слышны мощные взрывы
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Фото: Depositphotos
Сегодня, 6 ноября, в Запорожской области во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы.
В соцсетях сообщают, что есть вражеские “прилеты” по Вольнянску в Запорожском районе.
Обновлено в 13:40
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Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, российский враг выпустил две ракеты, вероятно Х-31, по одному из населенных пунктов Вольнянской общины.
Гражданская инфраструктура не пострадала, люди – цели.
Ранее сообщалось, что ночью 6 ноября в Запорожье прогремели взрывы. В результате ракетного удара разрушено двухэтажное здание предприятия. Предварительно, один человек погиб.
Фото: Александр Старух