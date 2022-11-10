Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины зажигательными боеприпасами и ударили из РСЗО

Ноябрь, 09 в 22:23

Российские военные обстреляли Эсманскую общину Сумской области зажигательными боеприпасами, а по одному из пограничных сел ударили 20 раз из реактивной системы залпового огня.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, люди остались целыми, однако в результате обстрела загорелось поле с кукурузой. Масштабы повреждений уточняются.

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В общей сложности россияне направили около 190 снарядов и мин на приграничье Сумщины. Под обстрелами оказались Зноб-Новгородская, Хотинская, Краснопольская, Эсманская, Миропольская, Шалыгинская и Середино-Будская общины.

В частности, в Зноб-Новгородской общине обстреляли село из минометов — зафиксировано по меньшей мере восемь взрывов. А в Хотинской общине два приграничных села находилось под вражеским огнем из САУ (шесть прилетов).

Почти одновременно оккупанты выпустили по другому селу 42 снаряда. Чудом никто не пострадал, отмечает глава Сумского ОВА.