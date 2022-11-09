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Факты / Происшествия

В Умани четырехлетний ребенок выпал из окна, пока мать забирала из садика старшего

Татьяна Забожко, редактор ленты
В Умани четырехлетний ребенок выпал из окна, пока мать забирала из садика старшего

В реанимации Уманской центральной больницы скончалась четырехлетняя девочка, выпавшая из окна четвертого этажа.

В Умани четырехлетний ребенок выпал из окна, пока мать забирала из садика старшего / 2 фотографии

Несчастный случай произошел, когда мать пошла забирать из садика старшего ребенка.

Как установили правоохранители, девочка, оставшись без присмотра взрослых, вылезла на подоконник, подставив табуретку.

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Выпал ребенок, когда ему удалось самостоятельно открыть окно.

В полиции отмечают, что семья девочки раньше в поле зрения правоохранителей не попадала и на учете службы по делам детей не состояла.

Следователи пока квалифицировали произошедшее по статье Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины и выясняют все обстоятельства.

Источник: Полиция Черкасской области

Фото: Полиция Черкасской области

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