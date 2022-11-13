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Факты / Происшествия

На базе отдыха в Черноморске вспыхнул пожар

Марта Бондаренко, редактор ленты
На базе отдыха в Черноморске вспыхнул пожар

В городе Черноморск Одесской области на территории недействующей базы отдыха загорелся один из домов.

Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на ГСЧС области.

Возгорание летнего домика по улице Пляжная произошел рано утром.

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Информации о пострадавших нет.

В социальных сетях публикуют видео и фотографии пожара. Огонь очень силен, в небе поднимается огромный столб густого черного дыма.

Сообщается, что пожар произошел на базе отдыха Чайка.

8 ноября сообщалось, что в Киеве на левом берегу произошел пожар на рынке. Огонь быстро потушили. Пострадавших нет.

Фото: скриншот Думская

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