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Оккупанты выпустили по Никополю 40 снарядов: ранены две женщины

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты выпустили по Никополю 40 снарядов: ранены две женщины

Ночью российские военные обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В городе существуют значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты из Градов и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольскую и Марганецкую общины. Больше всего пострадал Никополь.

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Ночью в город прилетело около 40 вражеских снарядов.

Ранения получили две женщины – 46 и 82 лет. Обе в состоянии средней тяжести госпитализированы.

Кроме того, обстрелами повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, около 20 хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач.

Российские обстрелы полностью разрушили один дом и вызвали два пожара — в квартире и во частном дворе. Огонь удалось потушить.

Обстрелами изуродован местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж.

В Марганецкой общине людей не задело, однако повреждены частные дома.

9 ноября Никопольский район на Днепропетровщине снова обстреляли российские захватчики. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом, погиб человек.

Фото: Валентин Резниченко

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