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Факты / Происшествия

Корректировал огонь россиян по системе ПВО в Харькове: СБУ задержала предателя

Валентина Летяк, редактор ленты
Затримангня російського агента
Фото: СБУ

Киберспециалисты СБУ разоблачили харьковчанина, который передавал российским спецслужбам информацию о дислокации подразделений ВСУ, в частности, системы противовоздушной обороны на территории области.

Враг использовал разведданные для нанесения прицельных ударов по Харькову, хотя сам росийский агент жил на Салтовке, наиболее пострадавшей от вражеских обстрелов.

Мужчина летом начал искать пути выхода на российские спецслужбы, чтобы помогать в войне против Украины, выкладывая в соцсетях информацию о местах временного базирования подразделений Сил обороны.

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После публикации запрещенной информации позиции украинской ПВО пять раз подвергались прицельным обстрелам.

Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

До суда он будет находиться под стражей.

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Источник: СБУ
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