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Факты / Происшествия

В Киеве в жилом доме на Виноградаре взорвался газ: слышны крики о помощи

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Пожежа у центрі Києва
Фото: ГСЧС

В Киеве с утра 14 ноября произошел взрыв бытового газа в многоэтажке на Виноградаре. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Сергея Данченко.

В соцсетях публикуют первые видео инцидента.

По словам очевидцев, в квартире на восьмом этаже — пожар, слышны крики о помощи.

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На месте работают спасатели и медики.

8 ноября в Киеве на левом берегу произошел пожар на рынке. Пожарным удалось быстро потушить пламя. Пострадавших нет.

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