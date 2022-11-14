В Киеве в жилом доме на Виноградаре взорвался газ: слышны крики о помощи
Требует проверки
Фото: ГСЧС
В Киеве с утра 14 ноября произошел взрыв бытового газа в многоэтажке на Виноградаре. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Сергея Данченко.
В соцсетях публикуют первые видео инцидента.
По словам очевидцев, в квартире на восьмом этаже — пожар, слышны крики о помощи.
Сейчас смотрят
На месте работают спасатели и медики.
8 ноября в Киеве на левом берегу произошел пожар на рынке. Пожарным удалось быстро потушить пламя. Пострадавших нет.