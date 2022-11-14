Ноябрь, 14 в 10:42

В Киеве с утра 14 ноября произошел взрыв бытового газа в многоэтажке на Виноградаре. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Сергея Данченко.

В соцсетях публикуют первые видео инцидента.

По словам очевидцев, в квартире на восьмом этаже — пожар, слышны крики о помощи.

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На месте работают спасатели и медики.

8 ноября в Киеве на левом берегу произошел пожар на рынке. Пожарным удалось быстро потушить пламя. Пострадавших нет.