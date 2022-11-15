Силы ПВО сбили 73 ракеты из более 90: Игнат о массовой атаке по Украине

Ноябрь, 15 в 19:53

Российская Федерация совершила массированный ракетный обстрел по Украине. Силы ПВО сбили 73 ракеты из более 90.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона Единые новости.

Сейчас смотрят

— Оккупанты превзошли свое нападение 10 октября, сегодня было более 90 ракет, а также 10 Shahed 136/131 (еще определяется), 10 из них уничтожены на Юге, — отмечает он.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, вражеские ракеты Х-101 и Х-555 летели из акватории Черного моря, из самолетов стратегической авиации, из района Каспийского моря и Ростовской области.

– Традиционная схема полета вражеских ракет – это из акватории Черного моря Калибры, ими сейчас меньше стреляют. Основная масса из самолетов стратегической авиации – это бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-160 из района Каспийского моря, из района Волгодонска Ростовской области, – заметил Игнат.

Спикер поделился, что сейчас идет анализ работы всех воздушных командований. По его словам, сегодня работали все командования – Запад, Центр, Восток и Юг.

Также он отметил, что сегодня норвежские зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS прошли “боевое крещение” в Украине.