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Факты / Происшествия

Силы ПВО сбили 73 ракеты из более 90: Игнат о массовой атаке по Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
Силы ПВО сбили 73 ракеты из более 90: Игнат о массовой атаке по Украине
Фото: Depositphotos

Российская Федерация совершила массированный ракетный обстрел по Украине. Силы ПВО сбили 73 ракеты из более 90.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона Единые новости.

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— Оккупанты превзошли свое нападение 10 октября, сегодня было более 90 ракет, а также 10 Shahed 136/131 (еще определяется), 10 из них уничтожены на Юге, — отмечает он.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, вражеские ракеты Х-101 и Х-555 летели из акватории Черного моря, из самолетов стратегической авиации, из района Каспийского моря и Ростовской области.

– Традиционная схема полета вражеских ракет – это из акватории Черного моря Калибры, ими сейчас меньше стреляют. Основная масса из самолетов стратегической авиации – это бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-160 из района Каспийского моря, из района Волгодонска Ростовской области, – заметил Игнат.

Спикер поделился, что сейчас идет анализ работы всех воздушных командований. По его словам, сегодня работали все командования – Запад, Центр, Восток и Юг.

Также он отметил, что сегодня норвежские зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS прошли “боевое крещение” в Украине.

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