Ноябрь, 15 в 18:01

В Киеве прогремели повторные мощные взрывы во время массированной ракетной атаки на территории Украины.

По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны.

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Враг совершает очередной массовый ракетный обстрел по территории Украины. В Киеве зафиксировано три попадания по жилым домам.

В частности, на Печерске в одном из домов, куда попала вражеская ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются, отмечает мэр столицы Виталий Кличко.