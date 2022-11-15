Ноябрь, 15 в 16:21

В Ровно местные жители слышали мощный взрыв 15 ноября. Сообщается, что над городом поднимается дым.

В городе после взрыва наблюдаются проблемы со связью, в некоторых районах Ровно пропал свет.

Руководитель ОВА Ровенской области Виталий Коваль после того, как раздался взрыв, призвал оставаться в укрытиях.

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— Угроза ракетных ударов очень высока. Позаботьтесь о собственной безопасности, — написал он.

Позже Коваль подтвердил прилет вражеской ракеты в городе и сообщил, что соответствующие службы выехали на место происшествия. Он добавил, что предварительно без жертв.

Городской голова Ровно Александр Третяк подтвердил попадание по объекту критической инфраструктуры.

— Удар по объекту критической инфраструктуры! Некоторые части города без электроэнергии, – сообщил мэр.

Ранее на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве подтвердили два взрыва. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в Печерском районе.