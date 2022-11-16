Ноябрь, 16 в 11:32

16 ноября в одной из квартир дома по улице Краснова в Одессе произошел взрыв.

По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

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По меньшей мере два человека травмированы.

Сейчас на месте работают спасатели.

Как рассказала в комментарии Общественному жительница дома Александра, специфический запах она почувствовала еще за несколько минут до аварии.

Как только женщине вместе с соседями удалось позвонить в газовую службу, в доме раздался взрыв.

Жителей, которые в это время стояли у входа в подъезд, отбросило взрывной волной.

Александра мгновенно побежала в свою квартиру, где в то время находился ее муж.

Женщина увидела, что пол остался только на кухне и в коридоре, а в других двух комнатах провалился.

Мужа в это время выбросило на улицу.

– Разговаривать он мог, но у него была разбита голова и очень болел бок. Его забрала скорая. Теперь мне нужно везти какие-то вещи в больницу, но в дом не пускают. Не знаю, что делать, – рассказала детали чрезвычайной ситуации Александра.

Фото: Назар Бурхан