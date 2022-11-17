На Киевщине работает наша ПВО – глава области
Сегодня с самого утра россияне снова запустили ракеты по всей Украине. Жители Киевской области слышали взрывы.
По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, в регионе работает наша противовоздушная оборона.
Он призывает жителей области не выходить из укрытий.
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Российские военные нанесли удары по объекту инфраструктуры в Одесской области, сообщил руководитель ОВА Максим Марченко.
Также сообщается о звуках взрывов над Киевом. Предварительно также работает наша ПВО.
Напомним, что война в Украине продолжается уже 267-й день.