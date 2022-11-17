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Факты / Происшествия

На Киевщине работает наша ПВО – глава области

Марта Бондаренко, редактор ленты
На Киевщине работает наша ПВО – глава области

Сегодня с самого утра россияне снова запустили ракеты по всей Украине. Жители Киевской области слышали взрывы.

По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, в регионе работает наша противовоздушная оборона.

Он призывает жителей области не выходить из укрытий.

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Российские военные нанесли удары по объекту инфраструктуры в Одесской области, сообщил руководитель ОВА Максим Марченко.

Также сообщается о звуках взрывов над Киевом. Предварительно также работает наша ПВО.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 267-й день.

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