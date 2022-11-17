Ноябрь, 17 в 9:13

Сегодня с самого утра россияне снова запустили ракеты по всей Украине. Жители Киевской области слышали взрывы.

По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, в регионе работает наша противовоздушная оборона.

Он призывает жителей области не выходить из укрытий.

Сейчас смотрят

Российские военные нанесли удары по объекту инфраструктуры в Одесской области, сообщил руководитель ОВА Максим Марченко.

Также сообщается о звуках взрывов над Киевом. Предварительно также работает наша ПВО.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 267-й день.