Ноябрь, 17 в 11:31

Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюмскому району в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, ракеты попали в объект критической инфраструктуры.

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К сожалению, там пострадали трое работников – мужчин госпитализировали в больницу.

Олег Синегубов в очередной раз обратился к жителям региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что российская армия выпустила в сторону Харьковской области ракеты ЗРК С-300.

С самого утра РФ начала массированную ракетную атаку на Украину. Российские войска несколько раз попали в два инфраструктурных объекта Днепра. Известно, что пострадали уже 14 человек. Среди них – 15-летняя девочка.