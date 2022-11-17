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Факты / Происшествия

Оккупанты ракетами ударили по Изюмскому району Харьковской области, есть раненые

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты ракетами ударили по Изюмскому району Харьковской области, есть раненые

Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюмскому району в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, ракеты попали в объект критической инфраструктуры.

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К сожалению, там пострадали трое работников – мужчин госпитализировали в больницу.

Олег Синегубов в очередной раз обратился к жителям региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что российская армия выпустила в сторону Харьковской области ракеты ЗРК С-300.

С самого утра РФ начала массированную ракетную атаку на Украину. Российские войска несколько раз попали в два инфраструктурных объекта Днепра. Известно, что пострадали уже 14 человек. Среди них – 15-летняя девочка.

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