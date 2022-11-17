Оккупанты ракетами ударили по Изюмскому району Харьковской области, есть раненые
Сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюмскому району в Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, ракеты попали в объект критической инфраструктуры.
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К сожалению, там пострадали трое работников – мужчин госпитализировали в больницу.
Олег Синегубов в очередной раз обратился к жителям региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что российская армия выпустила в сторону Харьковской области ракеты ЗРК С-300.
С самого утра РФ начала массированную ракетную атаку на Украину. Российские войска несколько раз попали в два инфраструктурных объекта Днепра. Известно, что пострадали уже 14 человек. Среди них – 15-летняя девочка.