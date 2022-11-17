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Ракетный обстрел Украины: в трех областях сработало ПВО

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Ракетный обстрел Украины: в трех областях сработало ПВО
Фото: Unsplash

В Черкасской, Полтавской и Харьковской областях прогремели взрывы. По предварительной информации, сработала наша противовоздушная оборона.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о том, что Россия выпустила первые четыре ракеты в сторону Украины.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец также предупредил о высокой вероятности ударов с воздуха.

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Также есть информация, что в сторону Харькова российский враг выпустил ЗРК С-300 из Белгорода.

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