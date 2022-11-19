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Приставали к женщине, а муж заступился: на Запорожье оккупанты расстреляли семью

Юля Захарченко, редактор ленты
Приставали к женщине, а муж заступился: на Запорожье оккупанты расстреляли семью

Российские военные расстреляли всю семью на оккупированной территории Запорожской области. Оккупанты лишили жизни отца и мать, а также их двух несовершеннолетних сыновей.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко. По его словам, трагедия произошла в поселке городского типа Камыш-Заря Пологовского района в ночь с 17 на 18 ноября.

– Эту семью российские подонки расстреляли в оккупированной части Запорожской области. Установлено, что погибшими являются Дармобед Александр, Дармобед Наталья, их сыновья Владислав и Кирилл, — отмечает он.

По неподтвержденной информации, рядом с семьей поселились боевики “ДНР” и кадыровцы. Предварительно, оккупанты приставали к женщине, а ее муж попытался за нее вступиться, поэтому военные РФ его расстреляли.

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После этого россияне убили женщину вместе с детьми. Сейчас улица, где произошла трагедия, полностью заполнена российскими войсками.

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