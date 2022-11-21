В Луганской области оккупанты принудительно переселяют людей в областной центр
Российские военные принудительно переселяют жителей оккупированного поселка Беловодск Старобельского района в Луганск.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Мероприятия по выселению людей продолжаются.
Также Силы обороны подтвердили поражение колонны российских войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области. Информация о потерях противника уточняется.
В поселке Любимовка Херсонской области, захватчики под видом поиска диверсионно-разведывательных групп, незаконно проникают в частные дома людей и грабят их имущество.
Авиация ВСУ в течение суток нанесла по врагу шесть ударов, в том числе три по районам сосредоточения оккупантов и три по позициям зенитных ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления, состав боеприпасов, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта противника.
Напомним, что война в Украине длится 271 день.