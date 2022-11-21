Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Луганской области оккупанты принудительно переселяют людей в областной центр

Марта Бондаренко, редактор ленты
проросійський бойовик з "днр"
Фото: Depositphotos

Российские военные принудительно переселяют жителей оккупированного поселка Беловодск Старобельского района в Луганск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Мероприятия по выселению людей продолжаются.

Сейчас смотрят

Также Силы обороны подтвердили поражение колонны российских войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области. Информация о потерях противника уточняется.

В поселке Любимовка Херсонской области, захватчики под видом поиска диверсионно-разведывательных групп, незаконно проникают в частные дома людей и грабят их имущество.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла по врагу шесть ударов, в том числе три по районам сосредоточения оккупантов и три по позициям зенитных ракетных комплексов.

Читайте
В Луганске растет количество российских военных — Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления, состав боеприпасов, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта противника.

Напомним, что война в Украине длится 271 день.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка