Ноябрь, 21 в 7:15

Российские военные принудительно переселяют жителей оккупированного поселка Беловодск Старобельского района в Луганск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Мероприятия по выселению людей продолжаются.

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Также Силы обороны подтвердили поражение колонны российских войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области. Информация о потерях противника уточняется.

В поселке Любимовка Херсонской области, захватчики под видом поиска диверсионно-разведывательных групп, незаконно проникают в частные дома людей и грабят их имущество.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла по врагу шесть ударов, в том числе три по районам сосредоточения оккупантов и три по позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления, состав боеприпасов, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта противника.

Напомним, что война в Украине длится 271 день.