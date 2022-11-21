Ноябрь, 21 в 9:37

Вчера вечером, 20 ноября, российский враг нанес ракетный удар системой С-300 по поселку Шевченково Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, ракета попала в двухэтажное многоквартирное здание. К сожалению, погибла 38-летняя женщина. Еще два человека получили ранения.

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Также обстрелом повредило жилой дом рядом. В настоящее время спасатели разбирают завалы.

Кроме того, российская армия из минометов и артиллерии обстреливала районы населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

В Купянске обстрелами повреждены складские помещения, объекты гражданской инфраструктуры. Произошли пожары.

17 ноября утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюмскому району Харьковской области.

Фото: Олег Синегубов