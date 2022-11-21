Оккупанты ракетами С-300 обстреляли поселок на Харьковщине: погибла женщина
Вчера вечером, 20 ноября, российский враг нанес ракетный удар системой С-300 по поселку Шевченково Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, ракета попала в двухэтажное многоквартирное здание. К сожалению, погибла 38-летняя женщина. Еще два человека получили ранения.
Также обстрелом повредило жилой дом рядом. В настоящее время спасатели разбирают завалы.
Кроме того, российская армия из минометов и артиллерии обстреливала районы населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.
В Купянске обстрелами повреждены складские помещения, объекты гражданской инфраструктуры. Произошли пожары.
17 ноября утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюмскому району Харьковской области.
Фото: Олег Синегубов