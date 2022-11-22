Начальник колонии в Херсоне перед освобождением города выпустил заключенных, сам сбежать не успел – ГБР
Бывшему начальнику одного из отделений Северной исправительной колонии №90 в Херсоне сотрудники ГБР объявили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Перед освобождением города от российских войск он позволил сбежать заключенным преступникам.
Следователи также установили, что с первых дней оккупации Херсона он работал на россиян — занимал должность в структуре, которая отвечала за следственные изоляторы и места исполнения наказаний.
В частности, возглавлял отдел охраны СИЗО и даже несколько дней руководил изолятором, организовывал вывоз осужденных на работы по благоустройству.
В день освобождения Херсона он сделал вид, что не видит побега заключенных и ничего не сделал, чтобы предотвратить это. Однако сам сбежать не успел – его задержали сотрудники ГБР и СБУ.
Предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.