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Начальник колонии в Херсоне перед освобождением города выпустил заключенных, сам сбежать не успел – ГБР

Валентина Летяк, редактор ленты
Начальник колонії в Херсоні перед звільненням міста випустив в’язнів
Фото: ГБР

Бывшему начальнику одного из отделений Северной исправительной колонии №90 в Херсоне сотрудники ГБР объявили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Перед освобождением города от российских войск он позволил сбежать заключенным преступникам.

Следователи также установили, что с первых дней оккупации Херсона он работал на россиян — занимал должность в структуре, которая отвечала за следственные изоляторы и места исполнения наказаний.

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В частности, возглавлял отдел охраны СИЗО и даже несколько дней руководил изолятором, организовывал вывоз осужденных на работы по благоустройству.

В день освобождения Херсона он сделал вид, что не видит побега заключенных и ничего не сделал, чтобы предотвратить это. Однако сам сбежать не успел – его задержали сотрудники ГБР и СБУ.

Предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Источник: ГБР
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