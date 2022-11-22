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Факты / Происшествия

Простуженный и голодный: в Польше двухлетний ребенок жил с матерью в палатке

Валентина Чорна, редактор ленты
у Польщі жінка жила з дворічною дитиною у лісі

В польском Гданьске задержали 24-летнюю женщину, которая жила со своей двухлетней дочерью в лесу в палатке.

Об этом сообщило издание TVN24 со ссылкой на Главное управление муниципальной полиции в Гданьске.

О ребенке и троих взрослых, проживавших в палатке, полицию известила социальная работница.

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Впоследствии правоохранители установили личности мужчины и двух женщин, среди которых 24-летняя мать ребенка. Когда полиция прибыла на место, ребенок был холодным и голодным, а в палатке было накурено.

Ребенка, на котором была только футболка с короткими рукавами, правоохранители укутали одеялами.

Врачи обнаружили у девочки переохлаждение и инфекцию верхних дыхательных путей. Ребенок был госпитализирован в больницу для дальнейшего обследования.

24-летнюю мать девочки задержали и доставили в отделение полиции. Полиция выясняет точные обстоятельства происшествия.

Собранные материалы по этому делу переданы в семейный суд. Подобные преступления в Польше наказываются лишением свободы до пяти лет.

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Фото: TVN24

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