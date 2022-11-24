Ноябрь, 23 в 23:02

В результате масштабной ракетной атаки России в мирных городах Украины погибли 10 человек.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Он рассказал, что оккупанты нанесли ракетный удар по роддому в городе Вольнянск на Запорожье. Там погиб новорожденный мальчик, которому было всего два дня.

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— Спланированный обстрел роддома в Запорожье, где находились только матери и медперсонал — не просто военное преступление. Ракеты С-300 россияне сознательно направили в место, где рождается жизнь, — отметил Денис Монастырский.

Спасатели ГСЧС всю боролись с огнем и проводили спасательно-поисковые мероприятия. Спасли врачей и мать.

— Невозможно представить боль от ее потери. Но можно понять справедливый гнев, который испытывают все украинцы, — отметил министр внутренних дел.

Сегодня вражеские ракеты попали в многоэтажные дома, 10 человек погибли.

Лишь с 10 октября и по 23 ноября, россияне совершили почти 600 ракетных атак по нашей территории.