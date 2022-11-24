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Факты / Происшествия

В Кривом Роге после тревоги раздалось несколько взрывов

Марта Бондаренко, редактор ленты
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В Кривом Роге после тревоги раздалось несколько взрывов
Фото: Depositphotos

В Кривом Роге в Днепропетровской области после объявления воздушной тревоги раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщает телеканал Первый городской. Кривой Рог.

В настоящее время воздушная тревога продолжается в восьми областях Украины.

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Более подробной информации о том, что именно произошло в городе пока нет.

Напомним, что днем 15 ноября в Кропивницком и Кривом Роге раздались взрывы. Глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе сработала наша противовоздушная оборона.

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