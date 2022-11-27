Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Дуло автомата вложили в рот: на Херсонщине оккупанты убили сына и старенькую маму

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Дуло автомата вложили в рот: на Херсонщине оккупанты убили сына и старенькую маму
Фото: Генштаб ВСУ

В освобожденном от российских оккупантов селе Львовские Отрубы Херсонской области нашли расстрелянными мать и сына.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Он рассказал, что 49-летний Сергей Новосад был убит выстрелом из автомата, вложив дуло ему в рот. Но оккупантам того показалось мало, и они еще пустили очередь из автомата в его тело.

Сейчас смотрят

Любовь Новосад, 78-летнюю женщину, усыновившую Сергея, убили одним выстрелом в голову, наверное, уже после сына.

– Ее тело лежало над его телом, как и две палочки старушки, без которых она не могла передвигаться. Почему их привели сюда из родного дома через дорогу и расстреляли, неизвестно, — написал Цаплиенко.

Тела мамы и сына лежали в яме-окопе во дворе, где жило подразделение оккупантов.

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что правоохранители обнаружили на недавно освобожденных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей более 700 тел убитых украинцев.

Читайте
Адреналин сыграл свою роль: 20-летний партизан рассказал, как убил двух оккупантов в Херсоне

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка