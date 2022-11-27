Ноябрь, 27 в 10:15

В освобожденном от российских оккупантов селе Львовские Отрубы Херсонской области нашли расстрелянными мать и сына.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Он рассказал, что 49-летний Сергей Новосад был убит выстрелом из автомата, вложив дуло ему в рот. Но оккупантам того показалось мало, и они еще пустили очередь из автомата в его тело.

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Любовь Новосад, 78-летнюю женщину, усыновившую Сергея, убили одним выстрелом в голову, наверное, уже после сына.

– Ее тело лежало над его телом, как и две палочки старушки, без которых она не могла передвигаться. Почему их привели сюда из родного дома через дорогу и расстреляли, неизвестно, — написал Цаплиенко.

Тела мамы и сына лежали в яме-окопе во дворе, где жило подразделение оккупантов.

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что правоохранители обнаружили на недавно освобожденных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей более 700 тел убитых украинцев.