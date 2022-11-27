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Факты / Происшествия

Российская ракета разрушила склады в Днепре: 13 раненых, есть погибший

Валентина Летяк, редактор ленты
місто Дніпро
Фото: Depositphotos

Во время вчерашнего ракетного обстрела Днепра пострадали 13 мирных жителей, один человек, к сожалению, погиб.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

– Субботний удар россиян по Днепру унес жизнь одного человека. Только что спасатели достали тело погибшего из-под завалов разрушенных ракетой складов. В ходе атаки пострадали 13 человек, – уточнил он.

По его словам, трое из пострадавших все еще находятся в больницах.

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Днем 26 ноября российские войска обстреляли жилой квартал Днепра. Вчера к врачам обратились 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара.

Была информация о том, что под завалами может находиться еще один человек. Именно еге тело достали сегодня утром.

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