Ноябрь, 27 в 13:04

Во время вчерашнего ракетного обстрела Днепра пострадали 13 мирных жителей, один человек, к сожалению, погиб.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

– Субботний удар россиян по Днепру унес жизнь одного человека. Только что спасатели достали тело погибшего из-под завалов разрушенных ракетой складов. В ходе атаки пострадали 13 человек, – уточнил он.

По его словам, трое из пострадавших все еще находятся в больницах.

Сейчас смотрят

Днем 26 ноября российские войска обстреляли жилой квартал Днепра. Вчера к врачам обратились 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара.

Была информация о том, что под завалами может находиться еще один человек. Именно еге тело достали сегодня утром.