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Факты / Происшествия

Душил и угрожал пистолетом: в Киеве мужчина под видом курьера ограбил женщину

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Душил и угрожал пистолетом: в Киеве мужчина под видом курьера ограбил женщину
Фото: Прокуратура Киева

В Киеве мужчина под видом курьера дерзко ограбил женщину. Он ворвался к ней в квартиру, забрызгал потерпевшую газовым баллончиком и начал душить. Злоумышленник требовал ценные вещи и угрожал застрелить двух малолетних детей женщины.

—  Во время нападения злоумышленник забрал из квартиры $60 тыс. и золотые украшения, после чего скрылся, — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Душил и угрожал пистолетом: в Киеве мужчина под видом курьера ограбил женщину / 5 фотографий

Злоумышленника оперативно нашли и задержали. Им оказался 40-летний житель Киевской области. Инцидент произошел 22 ноября в Печерском районе.

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Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли деньги и украшения, которые он забрал у женщины.

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— Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей безальтернативно. Правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к совершению других преступлений. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы, — добавили в прокуратуре.

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