Душил и угрожал пистолетом: в Киеве мужчина под видом курьера ограбил женщину
В Киеве мужчина под видом курьера дерзко ограбил женщину. Он ворвался к ней в квартиру, забрызгал потерпевшую газовым баллончиком и начал душить. Злоумышленник требовал ценные вещи и угрожал застрелить двух малолетних детей женщины.
— Во время нападения злоумышленник забрал из квартиры $60 тыс. и золотые украшения, после чего скрылся, — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.
Злоумышленника оперативно нашли и задержали. Им оказался 40-летний житель Киевской области. Инцидент произошел 22 ноября в Печерском районе.
Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли деньги и украшения, которые он забрал у женщины.
— Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей безальтернативно. Правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к совершению других преступлений. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы, — добавили в прокуратуре.