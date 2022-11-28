Ноябрь, 28 в 14:43

В Киеве мужчина под видом курьера дерзко ограбил женщину. Он ворвался к ней в квартиру, забрызгал потерпевшую газовым баллончиком и начал душить. Злоумышленник требовал ценные вещи и угрожал застрелить двух малолетних детей женщины.

— Во время нападения злоумышленник забрал из квартиры $60 тыс. и золотые украшения, после чего скрылся, — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Душил и угрожал пистолетом: в Киеве мужчина под видом курьера ограбил женщину / 5 фотографий

Злоумышленника оперативно нашли и задержали. Им оказался 40-летний житель Киевской области. Инцидент произошел 22 ноября в Печерском районе.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли деньги и украшения, которые он забрал у женщины.

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