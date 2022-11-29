Подросток остался без руки: армия РФ бьет по освобожденной Херсонщине

Ноябрь, 28 в 23:14

По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрелов со стороны России по Херсону за предыдущие сутки, сообщает Офис президента.

Одним из тяжелораненых был 13-летний Артур Вобликов, которому после взрыва оторвало руку. Его матери Натальи Вобликовой не было дома, когда произошел взрыв. И когда она услышала взрывы, то не знала, жив он или мертв.

После того, как Россия отступила от Херсона около двух недель назад, прервав водоснабжение и линии электропередач, врачи говорят, что ухаживать за пациентами становится труднее, особенно в результате увеличения атак.

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По всему городу многие врачи работают, не имея возможности использовать лифты для транспортировки пациентов на операцию. Даже приходиться оперировать с мобильными телефонами и фонариками. В некоторых больницах ключевое оборудование больше не работает.

Осторожно маневрируя носилками вверх по узкой лестнице больницы, команда медицинского персонала понесла раненого 13-летнего подростка в операционную, где они вынуждены ампутировать ему руку.

Сидя в темном коридоре в больнице с дочерью, они с матерью утешают друг друга, ожидая окончания операции.

– Они не люди. Даже животными (россиян) не назовешь, потому что животные о своих заботятся. Они стреляют по мирным жителям, по детям. Мы их сюда не звали и не убивали никого из их детей. Тогда почему они убивают наших детей? – спросила мать раненого подростка.

По словам одного из хирургов, дети поступают с тяжелыми травмами головы и внутренних органов. В частности, он обнаружил кусок шрапнели (артиллерийский снаряд основного назначения с готовыми поражающими элементами) в животе 14-летнего парня.