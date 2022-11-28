Ноябрь, 28 в 11:07

В понедельник, 28 ноября, в Херсоне снова раздались взрывы.

Об этом сообщают СМИ и Telegram-каналы.

Следует отметить, что воздушная тревога в Херсонской области не объявлялась.

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Пока что официальной информации о причинах взрывов в областном центре нет.

Как известно, после освобождения Херсона и правобережья Херсонской области российские войска стали беспощадно обстреливать город, уничтожая его инфраструктуру.

Как проинформировал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, только за прошедшие сутки российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию региона.

Враг, в частности, продолжил обстрел жилых кварталов Херсона. Российские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

Кроме того, оккупанты открывали огонь по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов.

В результате российских обстрелов погиб один человек, еще двое жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести.

По состоянию на 26 ноября в Национальной полиции сообщали, что после деоккупации правобережной части Херсонской области российские оккупанты убили 32 мирных жителей. С тех пор количество погибших выросло.

Источник: Telegram-канал Ярослава Янушевича