Ноябрь, 30 в 22:08

В поселке Ольшаны Солоницевской территориальной общины Харьковского района женщина сорвала флаг Украины, разорвала его и выбросила на землю. До этого символ государства развевался на стене здания Ольшанского старостата.

Правонарушительницу оперативно задержали. Ею оказалась 34-летняя местная жительница.

На Харьковщине женщина сорвала флаг Украины со старостата и разорвала его / 4 фотографии

30 ноября следователи сообщили ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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Сообщается, что публичное надругательство над флагом Украины произошло утром 15 ноября.

Напомним, 29 ноября Государственное бюро расследований (ДБР) задержало заместителя городского головы Херсона из команды гауляйтера Владимира Сальдо.