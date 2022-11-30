Российские военные обстреляли больницу и жилые дома в Херсоне

Ноябрь, 30 в 11:17

В Херсоне российские военные обстреляли больницу и жилые дома, однако информация о пострадавших еще уточняется.

Об этом сообщил пресс-офицер комендатуры обороны Херсона, капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук. По его словам, во время обстрела ударили по стоматологической поликлинике.

— Сегодня в очередной раз они попали, пострадала больница, — это областная стоматологическая поликлиника. Кроме того, есть прилеты по жилых домах. Сейчас информация о пострадавших устанавливается, — сообщает он.

После отступления российских войск из правобережной части Херсонской области город постоянно обстреливается из разнообразного вооружения.

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